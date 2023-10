Apple Watch Ultra in super sconto su Amazon: l'offerta da non lasciarsi sfuggire

Mentre continuano gli sconti solo online di unieuro, Amazon propone un'offerta molto interessante su un prodotto di sicuro interesse per coloro che sono alla ricerca di uno smartwatch Apple. Si tratta della prima generazione di Apple Watch Ultra, che può essere portata a casa ad un prezzo molto conveniente rispetto a quello di listino..

Di seguito i dettagli dello sconto:

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop arancione - Small. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata: 749,88 Euro (1009 Euro)

Il risparmio quindi è molto importante rispetto al prezzo di listino dello stesso smartwatch imposto dal colosso di Cupertino lo scorso anno. Amazon garantisce la consegna, senza costi aggiuntivi, per venerdì 6 Ottobre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 12 ore e 53 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il nostro consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.