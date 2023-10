Apple Watch Ultra in super sconto da Unieuro: occasione imperdibile!

Occasione imperdibile da parte di Unieuro per gli utenti che sono alla ricerca di un Apple Watch Ultra. La prima generazione dello smartwatch per escursionisti e sportivi di Apple, infatti, può essere acquistata ad un prezzo super rispetto a quello di lancio.

Nella fattispecie, Apple Watch Ultra nella variante GPS + Cellular, cassa da 49mm e cinturino Alpine Loop Verde può essere acquistato a 699 Euro, 100 Euro in meno rispetto al prezzo precedente di 799 Euro, ma oltre 400 Euro in meno rispetto al prezzo di lancio. Di per se quindi si tratta di uno sconto imperdibile, motivo per cui consigliamo di procedere rapidamente con l’ordine in caso d’interesse nei confronti del prodotto.

Unieuro permette di effettuare anche il pagamento in tre rate da 233 Euro con Klarna o PayPal a tasso zero ed interessi zero. La promozione è disponibile esclusivamente online.