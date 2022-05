Apple Watch usato per rilevare i problemi alla pompa cardiaca: i risultati dello studio

I ricercatori della Mayo Clinic hanno svelato di aver creato un nuovo algoritmo d’intelligenza artificiale in grado di utilizzare l’elettrocardiogramma a derivazione singola dell’Apple Watch per rilevare i problemi alla pompa cardiaca nei pazienti. I risultati sono stati condivisi in occasione della conferenza della Heart Rhytm Society.

Come spiegato dai ricercatori, una pompa cardiaca debole (una patologia anche nota come disfunzione ventricolare sinistra) è un problema piuttosto diffuso e colpisce dal due al tre percento delle persone in tutto il mondo, e fino al nove percento delle persone con età superiore ai 60 anni. Al paro della fibrillazione atriale (qui parliamo di come Apple Watch sia in grado di rilevare la fibrillazione atriale), questo problema non dà alcun sintomo che la rende subito riconoscibile, ma può essere accompagnata da sintomi che includono battito cardiaco accelerato o mancanza di respiro.

Paul Friedman, presidente del Dipartimento di Medicina Cardiovascolare presso la Mayo Clinic di Rochester, ha affermato che il contributo che ha dato l’IA in questo progetto è “assolutamente straordinario”. L’intelligenza artificiale infatti utilizzando l’ECG dello smartphone è stata in grado di rilevare la patologia, che normalmente richiede un ecocardiogramma, una TAC o una risonanza magnetica.

Lo studio si è basato su 125.610 ECG raccolti in sei mesi da 46 stati ed 11 paesi. Ogni persona ha provveduto ad inviare gli ECG all’algoritmo che ha pulito i risultati. Diversi centinaia di partecipanti sono anche stati sottoposti a test clinici per misurare la forza della pompa e i risultati sono stati incrociati per determinare se l’Apple Watch fosse in grado di rilevare il problema.

Circa 420 pazienti hanno avuto un ECG registrato da Apple Watch entro 30 giorni da un ecocardiogramma clinicamente ordinato, o ecografia del cuore, un test standard per misurare la forza della pompa. Abbiamo sfruttato questi dati per vedere se potevamo identificare una pompa cardiaca debole con l’analisi AI dell’ECG dell’orologio. Sebbene i nostri dati siano in anticipo, il test aveva un’area sotto la curva di 0,88, il che significa che è buono o leggermente migliore di un test medico su tapis roulant. L’analisi AI dell’ECG dell’orologio è un test potente per identificare una pompa cardiaca debole si legge nel rapporto.