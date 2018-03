Apple Watch: utente si ritrova tre poliziotti in casa di notte per via della funzione SOS

Infatti, cercando nei meandri di Twitter si trovano molte storie simili a questa , con alcuni utenti che affermano di aver attivato il tutto per sbaglio durante l'orario scolastico e chi si lamenta di questa nuova funzionalità introdotta con WatchOS 4 e iOS 11. Apple non ha ancora commentato in via ufficiale l'accaduto, ma i colleghi di The Verge consigliano di disattivare l'opzione Autocall recandosi in Impostazioni -> SOS.

Public service announcement: If you sleep with an Apple Watch on, consider turning off the Emergency SOS feature, or you too may wake up to 3 cops in your bedroom at 1 AM. — Jason D. Rowley (@Jason_Rowley) 16 marzo 2018

Accidentally using the emergency sos when trying to turn off your phone before an exam << — ash (@AshwinShaker) 9 marzo 2018