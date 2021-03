Apple Watch può valutare la 'fragilità' dei pazienti cardiovascolari: ecco lo studio

Dopo aver appreso delle interessanti capacità predittive di Apple Watch nella diagnosi precoce della polmonite da Covid-19, torniamo a parlare del potere clinico di questo eccezionale wearable grazie a un nuovo studio dell'Università di Stanford.

Lo studio, pubblicato su PLoS One, si pone come obiettivo quello di dimostrare la validità dei dati raccolti in un contesto domestico tramite l'applicazione VascTrac nell'ambito del cosiddetto 6MWT. Vediamo di cosa si tratta.

Il Six-Minutes-Walking-Test, o test del cammino, viene utilizzato in diverse specialità mediche per valutare le performance del paziente sottoposto, appunto, a una camminata di circa sei minuti. Nato come test funzionale di natura pneumologica, la sua utilità è oggi estesa anche all'ambito cardiovascolare, sul quale si concentra lo studio dell'Università di Stanford.

Allo studio, di natura osservazionale longitudinale, sono stati sottoposti per 6 mesi 110 pazienti, per i quali era programmato un intervento di natura vascolare. Il calcolo della fragilità si basa sulla capacità o meno di percorrere 300 metri durante il test del cammino, raccogliendo i dati tramite iPhone ed Apple Watch.

Per quanto riguarda i risultati, il device è in grado di valutare la fragilità del paziente con una sensibilità del 90% e una specificità dell'85% in un contesto clinico. In ambiente non supervisionato, come le mura domestiche, la sensibilità cala all'83% mentre la specificità arriva al 60%, cifre comunque considerate sufficientemente accurate e predittive di quello che sarebbe stato il risultato dello stesso 6MWT eseguito successivamente in clinica.

La conclusione dello studio è che tali dispositivi potrebbero essere effettivamente impiegati per la raccolta di dati sulla fragilità dei pazienti da remoto, consentendo al contempo un monitoraggio più sicuro in tempi di pandemia.

