Apple Watch, watchOS 7 ufficiale con tracking dei balletti e molto altro

No, non c'è alcun errore nel titolo. Avete capito bene: nel corso del keynote dedicato all'edizione 2020 della WWDC Apple ha ufficializzato watchOS 7, che introduce, tra le altre cose, il tracking dei balletti.

Grazie a questo major update, Apple Watch è in grado di effettuare il tracciamento dell'attività fisica legata ai balletti, da quelli hip hop (sono stati citati direttamente dall'azienda di Cupertino) a vari generi di "divertimento musicale". Lo smartwatch può infatti rilevare la rotazione verticale e orizzontale della braccia, tenendo anche conto dell'accelerazione verticale e del battito cardiaco.

Ma non è finita qui: sfruttando le possibilità di watchOS 7, Apple Watch può rilevare anche quando l'utente si sta lavando le mani. Per il resto, la società di Cupertino ha deciso di dare agli utenti maggiori possibilità per quanto riguarda le Watch faces, che possono adesso essere condivise, ad esempio, con i propri amici. Non mancano anche novità riguardanti i tragitti in bicicletta, il tracciamento del sonno e una modalità "Wind down" che crea una routine e consente di evitare distrazioni.

Abbiamo elencato le principali novità introdotte dall'aggiornamento, ma per maggiori informazioni vi consigliamo di dare un'occhiata al sito ufficiale di Apple (maggiori informazioni oltre a quelle fornite durante l'evento dovrebbero essere pubblicate a breve).