Apple Watch X in arrivo nel 2024 con nuovi cinturini, design e sensori per la pressione

Nell’ultima edizione della newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg ha svelato che Apple sta lavorando su un’importante riprogettazione per Apple Watch, denominata Apple Watch X che potrebbe vedere la luce nel 2024 o il 2025 per celebrare il decimo anniversario dal debutto sul mercato dell’indossabile.

Secondo il giornalista, questo nuovo prodotto porterà con se una serie di novità soprattutto a livello di design. Gurman spiega che il Watch X dovrebbe essere molto sottile e gli ingegneri starebbero lavorando per ridurne lo spessore, probabilmente includendo un nuovo sistema di aggancio magnetico che permetterà di collegare e scambiare i cinturini. Ciò vuol dire che quelli acquistati fino ad ora con ogni probabilità non saranno compatibili. Secondo Gurman la scelta di optare per questo nuovo sistema sarebbe legata al fatto che gli ingegneri ritengono che lo spazio occupato dal sistema di aggancio attuale potrebbe essere riempito meglio con una batteria più grande o altri componenti.

Tra le altre novità attese figurano il debutto di un display micro-LED ed i sensori per il monitoraggio della pressione sanguigna. Quest’ultimo rumor va in contraddizione con quelli emersi in passato, secondo cui i display microLED su Apple Watch arriveranno solo nel 2026.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.