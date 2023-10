Apple Watch X slitta al 2025? Niente micro-LED e sensore per la glicemia il prossimo anno

Secondo diversi leak, Apple Watch X rivoluzionerà gli smartwatch di Cupertino dopo un triennio di stagnazione. D'altro canto, molti esperti hanno parlato di Apple Watch Series 9 e Ultra 2 come degli upgrade "minori" in vista di un rilancio della linea Apple Watch nel 2024, in occasione del suo decimo anniversario. Ma ci sarà da fidarsi?

A quanto pare no, almeno secondo il noto analista Ming-Chi Kuo. Con un post su Medium, infatti, l'esperto taiwanese ha spiegato che le novità in arrivo su Apple Watch X saranno poche, o almeno molte meno di quanto inizialmente previsto da leak e rumor. In particolare, pare che dovremo scordarci l'inserimento sotto la scocca del nuovo smartwatch della Mela Morsicata di due novità hardware di peso.

Stiamo parlando del display micro-LED e del sensore per il monitoraggio del glucosio. Già negli scorsi giorni era emerso che i primi Apple Watch con schermo Micro-LED arriveranno nel 2025 o, forse, persino nel 2026. Kuo, dunque, si è limitato a corroborare questa ipotesi, spiegando che la novità si farà attendere per altri due anni, perciò arriverà solo a fine 2025.

Invece, il sensore per la glicemia di Apple Watch è stato svelato ufficialmente da Cupertino già a fine febbraio. In teoria, nulla sembra vietare un suo inserimento sotto la scocca dei nuovi Apple Watch in arrivo nel 2024, ma secondo Kuo anche quest'ultimo dovrebbe farsi attendere per ben due anni, forse per via di problemi nel suo adattamento alle ridotte dimensioni della cassa dello smartwatch della Mela Morsicata.

Tutto ciò ci porta però ad una conseguenza logica: l'Apple Watch X sarà molto meno "rivoluzionario" del previsto. Eppure, Apple potrebbe avere una soluzione anche per questo problema: semplicemente, l'Apple Watch X non uscirà nel 2024. In effetti, la decade dal lancio del primo Apple Watch cade ad aprile 2025, dal momento che il device è stato presentato per la prima volta a settembre 2024, ma è stato messo in vendita solo sei mesi dopo. A questo punto, dunque, è possibile che il prossimo anno sarà quello di Apple Watch Series 10, mentre la Series X arriverà tra ben due anni.