Apple Watch può far dimagrire? Il parere degli esperti e la risposta di Apple

Apple Watch è uno degli smartwatch più popolare del mercato, e le sue funzioni di fitness tracking sono lodate dagli utenti anche per gli alert a muoversi di più o a stare in piedi. Tuttavia, se si parla di perdita del peso, bisogna prenderlo con le pinze.

A soffermarsi sulla questione è un rapporto del Washington Post che ha chiesto ad alcuni esperti se indossare un fitness tracker come Apple Watch possa dare alle persone la motivazione per cambiare lo stile di vita.

Lo studio è partito da una ricerca del 2016, incentrato su Fitbit, che ha delineato come i fitness tracker influiscano su motivazione, attività fisica e sui cambiamenti del peso e pressione sanguigna. Nello studio si rilevava come gli utenti Fitbit “prestavano maggiormente attenzione alla loro attività fisica rispetto a coloro che non indossavano lo smartwatch”, sebbene dopo un anno “non erano stati registrati cambiamenti di peso o della pressione sanguigna”.

John Jakicic, che studia l’obesità ed i cambiamenti del peso all’Università del Kansas, ha dichiarato al Washington Post che prodotti come l’Apple Watch operano con il presupposto che “più informazioni dai alle persone, e più queste faranno qualcosa per cambiare le loro abitudini”. Ciò però non avviene per periodi di tempo più lunghi. ”Quando diamo dispositivi alle persone, generalmente non cambia il loro comportamento”, ha affermato. “E se lo fanno, lo cambiano per un periodo di tempo molto breve - forse circa 2 o 3 mesi, forse un po’ di più - dopo di che gli smartwatch finiscono nel cassetto oppure non ci si presta più attenzione. “

Jakicic ha condotto uno dei più importanti studi sulla tecnologia, pubblicato nel 2016 dall’Università di Pittsburgh, ed ha scoperto che gli adulti a dieta che hanno indossato un fitness tracker per 18 mesi hanno perso meno peso rispetto a quelli che non l’hanno fatto. Inoltre, è emerso che “le persone che indossavano i dispositivi generalmente si muovevano meno”.

Un’altra teoria esposta nel rapporto è che “solo l’atto di misurare il proprio corpo potrebbe cambiare l’esperienza psicologica dell’essere attivi”. Nell’articolo del Washington Post si cita anche Matt Buman dell’Arizona State University, il quale evidenzia come i dispositivi da soli non siano in grado di fornire il supporto necessario per cambiare comportamenti e stili di vita.

Gary Foster, chief scientific officer di WeightWatchers, ha affermato che circa il 40% degli utenti utilizza i fitness tracker per i dati sugli esercizi. L’azienda, tuttavia, non ha visto un legame tra tale uso e perdita di peso.

Apple, in risposta all’articolo ha affermato che “non tiene traccia delle ricerche sulla perdita di peso perché non è questo l’obiettivo dell’Apple Watch”, ma ha citato no studio del 2018 che ha evidenziato come le persone premiate per aver raggiunto determinati obiettivi di movimento “hanno avuto un aumento medio del 34% dei giorni di attività al mese, un trend continuato anche dopo il termine del monitoraggio”.