Apple watchOS 10 sarà il più grande aggiornamento di sempre per Apple Watch

I rumor sul nuovo aggiornamento per Apple Watch sono sempre più intensi e quello che pare stagliarsi all'orizzonte potrebbe essere l'update di watchOS più imponente degli ultimi anni: questo, perlomeno, secondo il solito Mark Gurman.

Lo specialista di Bloomberg ha spiegato che, a suo parere, si tratterà dell'aggiornamento più importante sin dalla prima versione del sistema operativo per wearable di Cupertino, datato 2015, ma non si è limitato a questo, dipingendo l'intera WWDC di giugno come uno dei lanci di dispositivo più grandi di sempre per l'azienda.

A far volare sulle ali dell'entusiasmo "le fonti" di Gurman sarebbero i tanti miglioramenti all'interfaccia utente ma non solo. Tutta l'esperienza dovrebbe essere migliorata in maniera sensibile, soprattutto in ragione di un intervento minimo sull'hardware di prossima generazione. Ciò avvalora ancora di più il pensiero che il grosso delle novità possa essere affidato proprio al software e non ai nuovi dispositivi della gamma Apple Watch.

L'aggiornamento a watchOS 10 è atteso insieme a iOS 17 e macOS 14 nel corso del prossimo appuntamento ufficiale con l'azienda, che ha già comunicato la data della WWDC 2023, dove però i protagonisti potrebbero anche essere altri, fra tutti la realtà aumentata, con un visore AR di cui si parla ormai da tempo immemore e che probabilmente verrà presentato o perlomeno nominato ufficialmente sul palco della conferenza per sviluppatori.