Apple, la WWDC 2020 non dura solo un giorno: ecco il recap del Day 2

In seguito allo "scoppiettante" keynote del 22 giugno 2020, alcuni di voi potrebbero aver pensato che la WWDC di Apple sia finita lì. In realtà, non è così e l'evento sta andando avanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e come potete vedere nel video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Apple, la seconda giornata dell'edizione 2020 della WWDC è stata dedicata principalmente ad alcuni focus relativi a WidgetKit e ad App Clips, ovvero le applicazioni pesanti meno di 10MB.

Nel video coinvolto, dalla durata di appena un minuto e 29 secondi, la società di Cupertino fa sapere agli sviluppatori che WidgetKit gli aiuterà a implementare le nuove funzionalità legate ai widget nelle loro applicazioni senza troppi problemi. Inoltre, i developer hanno potuto ottenere maggiori informazioni su come creare le App Clips. Oltre a questo, si è parlato anche di una nuova esperienza legata al Game Center e di altre possibilità "secondarie". Per ulteriori dettagli, Apple mette a disposizione un sito ufficiale per gli sviluppatori.

Ovviamente, come ampiamente prevedibile, la seconda giornata non ha visto degli annunci del calibro del keynote iniziale, ma sono comunque state fornite delle informazioni interessanti, specialmente per i developer. Tra l'altro, vi ricordiamo che, nonostante Apple sfrutti l'occasione per strizzare l'occhio anche agli utenti consumer, la WWDC sarebbe in realtà un evento pensato principalmente per gli sviluppatori, quindi è normale che ci siano focus come quello su WidgetKit.

Se vi siete persi quanto accaduto nel "vivace" keynote iniziale della prima giornata, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento legato alla WWDC. Vi ricordiamo che l'edizione 2020 andrà avanti fino a venerdì 26 giugno 2020, quindi potremmo vedere altre novità nei prossimi giorni.