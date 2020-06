Apple WWDC 2020: orario, durata e dove vedere il keynote del 22 Giugno 2020

Dopo aver fatto il punto su cosa dovrebbe presentare Apple alla WWDC 2020, vediamo come si potrà seguire il keynote in programma questa sera alle 19 italiane.

Quanto durerà la conferenza di Apple alla WWDC?

A giudicare dalle informazioni inserite da Apple nell'applicazione per gli sviluppatori, il keynote durerà due ore. Il via infatti è previsto alle 19 italiane, con termine alle 21. Si tratterà quindi di una conferenza dalla durata classica, in quanto la società di Cupertino non è solita andare oltre i 120 minuti.

Dove vedere l'evento Apple del 22 Giugno 2020

Dal momento che si tratta di un evento piuttosto importante, e privo di pubblico a causa del Coronavirus, il keynote sarà trasmesso integralmente in streaming. Questa non rappresenta una novità in quanto anche in passato Apple ha fatto lo stesso.

Attraverso l'app per sviluppatori durante la settimana sarà anche possibile seguire in streaming le sessioni con gli esperti Apple, e siamo sicuri che usciranno delle interessanti novità.

Oltre che sulla pagina ufficiale, l'evento sarà trasmesso appunto sull'app Apple Developers, su Apple TV ed anche su YouTube. Abbiamo già integrato nella notizia il player della piattaforma di streaming di Google: alle 19 basta aprire questa notizia e cliccare play ed il gioco è fatto!

Vi aspettiamo su queste pagine per tutte le notizie dalla Apple WWDC.