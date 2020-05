Apple WWDC 2020: ufficiale la data dell'evento online

In seguito all'annuncio di qualche mese fa, Apple ha ufficializzato la data in cui si terrà, ovviamente in modo virtuale, la WWDC 2020.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e 9to5Mac e come potete vedere sul sito ufficiale di Apple, l'edizione 2020 della WWDC si terrà a partire dal 22 giugno 2020. "Preparati per il primo WWDC online globale scaricando l'app Apple Developer per rimanere informato su tutte le ultime notizie e sugli aggiornamenti legati ad eventi e sessioni. Ci sarà inoltre molto più di questo, a partire dalla prima Swift Student Challenge", si legge sul portale realizzato dall'azienda di Cupertino.

Insomma, Apple sembra proprio non voler stare con le mani in mano, nonostante il periodo non esattamente roseo, dando agli sviluppatori e agli appassionati di tutto il mondo la possibilità di seguire l'evento da casa propria e di "mettersi" alla prova tramite la Swift Student Challenge, che è già attiva (trovate tutti i dettagli, in inglese, sul sito ufficiale di Apple).

Phil Schiller, Senior Vice President of Worlwide Marketing di Apple, aveva dichiarato qualche settimana fa: "La WWDC 2020 verrà trasmessa in modo innovativo [...], riunendo l'intera comunità di sviluppatori con una nuova tipologia di esperienza. L'attuale situazione sanitaria ha richiesto la creazione di un formato rinnovato per la WWDC 2020, tra keynote e sessioni online, in grado di offrire una grande esperienza di apprendimento per gli sviluppatori di tutto il mondo".

Secondo le indiscrezioni più recenti, durante l'evento si parlerà molto di iOS 14, protagonista di alcuni leak nell'ultimo periodo.