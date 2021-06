Apple WWDC 2021, ci siamo: parte il countdown. Arriva iOS 15!

Ci siamo: mancano cinque giorni esatti alla conferenza d'apertura della WWDC 2021 di Apple, ed il colosso di Cupertino ha già dato il via al countdown sul proprio canale ufficiale YouTube, dove trasmetterà l'evento del 7 Giugno alle ore 19 italiane.

Come si può vedere dal player presente in apertura, la Mela ha già predisposto il segnalibro per l'evento di lunedì prossimo, nel corso del quale saranno presentate le principali novità software per l'anno in corso.

Piatto forte della giornata sarà senza dubbio il nuovo iOS 15, la rinnovata versione del sistema operativo per iPhone ed iPad che vedrà la luce in autunno. Nel corso dell'evento però con ogni probabilità saranno presentati anche i nuovi macOS, tvOS e watchOS.

Non è escluso che Apple diffonda qualche nuova informazione sul successore dell'M1, mentre in molti sono pronti a scommettere anche su un nuovo MacBook Pro. Sulle novità hardware però non possiamo garantire nulla, ed infatti i principali leaker del mercato ci stanno andando molto cauti a riguardo.

La presenza di iOS 15 è però praticamente certa dal momento che Apple anche in passato si è servita della WWDC per svelare l'OS. Nel frattempo in rete è anche emersa una presunta lista di iPhone ed iPad compatibili con iOS 15, ma per le conferme di rito bisognerà aspettare ancora qualche giorno.