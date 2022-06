Apple WWDC 2022, iOS 16 ufficiale: rivoluzione per lockscreen e Messaggi

Nell'ambito dell'edizione 2022 della WWDC (Worldwide Developers Conference), Apple ha svelato, come d'altronde era previsto, un buon numero di novità software. Tra queste, ci sono quelle relative all'appena ufficializzato iOS 16.

Ebbene, nel corso del keynote che ha aperto le danze per quel che concerne la succitata Apple Worldwide Developers Conference Tim Cook e soci (chi ha detto Craig Federighi?) hanno presentato le novità di quella che sarà la prossima major release del sistema operativo degli iPhone. A tal proposito, la rivoluzione arriva lato lockscreen.

Infatti, quest'ultima diventa totalmente personalizzabile, mediante temi, stili, widget e schede. Scendendo maggiormente nel dettaglio, risulta addirittura possibile spostare gli elementi presenti nella lockscreen, ad esempio parti delle immagini scelte come sfondo. Ci sono inoltre parecchie possibilità a livello di wallpaper, nonché di informazioni che si possono mostrare direttamente nella prima schermata che si vede quando si accende l'iPhone.

Apple è poi passata alla funzionalità Live Activities, che permette di far visualizzare una sorta di "banner" nella lockscreen, monitorando tramite quest'ultima, ad esempio, i risultati sportivi o il tracking delle proprie attività fisiche. Si possono inoltre impostare più lockscreen, così da scegliere rapidamente il proprio stile, così come è possibile, ad esempio, espandere a tutto schermo i controlli musicali. Chiaramente molto dipenderà anche dalla risposta degli sviluppatori, che a breve avranno a disposizione tutto ciò che serve per implementare tutto ciò.

Interessante la visione Focus di Apple, che consentirà agli utenti di filtrare, ad esempio, le schede del browser Safari per vedere solamente le tab dedicate al lavoro. Sarà possibile utilizzare filtri di questo tipo anche su Messaggi e Calendario, giusto per citare altre due app.

Novità importanti, tra l'altro, per la già citata Messaggi: arrivano infatti tre di quelle che Apple ha definito le "feature più richieste", ovvero la possibilità di modificare i messaggi, annullare l'invio e impostare i thread come non letti. Per il resto, si è fatto riferimento alle app SharePlay, che compaiono ora in FaceTime, nonché alle migliore in ambito di dettatura, con tanto di rilevamento delle emoji.

C'è poi l'arrivo di Live Text nei video, in modo che l'utente possa mettere in pausa i video ed estrarre i testi da questo tipo di contenuto, un po' come avviene da tempo con le immagini. Durante l'evento è stata inoltre mostrata un'altra possibilità smart molto interessante: sarà infatti possibile estrarre con pochi tap soggetti dalle immagini (ad esempio, un cane in primo piano) e copiarli altrove.

Si è poi fatto riferimento a funzionalità legate ad Apple Pay, da tap-to-pay ad Apple Pay Later, in grado di suddividere i pagamenti (chi ha detto "buy now, pay later"?). Inoltre, sono incrementate le città legate alla visualizzazione 3D di Apple Mappe, così come sono state aggiunte alcune possibilità mirate a garantire una pianificazione più semplice del viaggio.

Non sono mancati riferimenti rapidi a Family Sharing (nuove opzioni per il parental control), nonché a iCloud Shared Photo Library, ovvero un tipo di libreria di iCloud pensata per essere semplice da impostare, nonché per condividere le foto con un massimo di altre 5 persone. C'è anche un'opzione per condividere tutto in automatico, così da non dimenticarsi di inviare nulla alle persone coinvolte. Infine, si è fatto riferimento a Safety Check, per proteggere le persone dalle "relazioni abusive", nonché a novità legate alla smart home (nuova app Home), CarPlay (Apple ha affermato che la "nuova generazione" di quest'ultimo sta entusiasmando i produttori di automobili, "riscrivendo" l'esperienza al volante), Spatial Audio e l'arrivo di QuickNote per iOS.

Insomma, ci sono stati molti annunci software durante la WWDC 2022. Per il resto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alle indicazioni relative alle possibili date di uscita di iOS 16, così da farvi un'idea in merito a quando l'update dovrebbe essere rilasciato.