Apple WWDC 2022, niente visore AR e realityOS: per quale motivo?

L'entusiasmante lancio dei nuovi MacBook Air M2 è stato solo la punta dell'iceberg di tutte le novità introdotte da Apple nel corso della sua ultima WWDC di giugno 2022, eppure c'è stato un grande assente.

Nonostante in molti, tra cui lo stesso Ming Chi Kuo, avessero già messo in conto la possibile assenza di Apple AR alla WWDC 2022, gli appassionati di realtà aumentata erano ancora speranzosi di poter assistere a un accenno sulla futura tecnologia Apple di prima generazione.

Se, da una parte, il lancio di Apple AR sarebbe stato posticipato al 2023 inoltrato, secondo fonti autorevoli come il NYT, non erano in pochi ad attendere la "one more thing" di Tim Cook e soci. MA perché non è stato menzionato il progetto? Ebbene, come lo stesso Kuo aveva già spiegato in una serie di tweet, trattandosi di un dispositivo ancora lontano dalla produzione di massa, rivelare anche solo qualche boccone della sua tecnologia e del suo aspetto avrebbe potuto dare il via a una vera e propria "gara al clone", con prodotti sicuramente non dello stesso livello ma in grado di raggiungere il mercato prima dell'inedito visore AR di Cupertino (è bene ricordare anche che l'immagine in apertura rappresenta un concept di Antonio De Rosa e non il prodotto finale).

Un'altra fonte, oltre al New York Times, che sostiene un pensiero simile in merito al lancio è Bloomberg, secondo cui, però, non è ancora da escludere una sua apparizione già alla fine del 2022.