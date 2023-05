Apple WWDC 2023, arriva l'esperienza AR: ecco come vederla in casa vostra

Dopo l'annuncio della schedule della WWDC 2023 di Apple, la società di Cupertino sta continuando a far mantenere alta l'attenzione sull'ormai imminente evento. Questa volta, come ben potete immaginare, è il turno dell'esperienza AR.

Quest'anno, tra l'altro, il "giocare" con la realtà aumentata è piuttosto azzeccato, visti i costanti rumor relativi al possibile arrivo del visore Apple AR (annuncio che ormai a fine maggio 2023 sembra risultare "confermato" da un ampio numero di fonti). Il dispositivo dovrebbe infatti venire svelato proprio nella giornata del 5 giugno 2023 (ricordiamo che il tutto partirà dalle ore 19:00 italiane).

Al momento in cui scriviamo manca insomma meno di una settimana alla tanto attesa WWDC 2023, in cui finalmente scopriremo se effettivamente le indiscrezioni che si sono susseguite col passare dei mesi risulteranno veritiere o meno. Nel frattempo, però, potreste voler far "scorrere il tempo" collegandovi direttamente dal vostro iPhone o iPad al portale ufficiale Eventi Apple.

Come riportato anche da 9to5Mac e MacRumors, infatti, nella giornata del 30 maggio 2023 è stata lanciata una rapida esperienza AR che ricorda l'imminente arrivo della WWDC. Se volete provare il tutto anche voi contestualmente a dove vi trovate (sfruttando la fotocamera del vostro dispositivo di fiducia), vi basta premere sull'opzione "Guarda in AR" presente in alto nella succitata pagina Web per farlo. In questo modo, infatti, il vostro iPhone/iPad vi mostrerà il logo di Apple "in movimento" in realtà aumentata.