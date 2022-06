Apple fa il pieno alla WWDC: annunciato Passkey per Safari, addio alle password

Qualche mese fa, Microsoft Edge ha superato Safari come secondo browser web più utilizzato al mondo. Pare però che ciò non abbia scoraggiato Apple, che durante la WWDC ha annunciato un importante update per Safari, in arrivo in autunno sia su iPhone e iPad che su Mac.

L'aggiornamento di Safari sarà rilasciato insieme a iOS 16 e macOS Ventura tra i mesi di settembre e ottobre e dovrebbe portare con sé diverse nuove feature aggiuntive. Nello specifico, Apple desidera concentrarsi sulla collaborazione tra utenti nel browser, inserendo la funzione "Shared Tab Groups", o "Gruppi di schede condivise" su Safari.

La feature permette di collaborare con altri utenti dotati di Apple ID ad una raccolta di schede, vedendo in tempo reale quando queste vengono eliminate o aggiunte dagli altri utenti. Al contempo, sarà possibile condividere schede e preferiti direttamente dal browser, mentre ogni "gruppo" avrà la propria homepage completamente personalizzabile: in questo modo, per esempio, sarà possibile lavorare con i propri famigliari alle prenotazioni per le vacanze, oppure con i propri compagni di classe alle ricerche scolastiche.

L'update 2022 di Safari, comunque, sarà anche incentrato sulla sicurezza della navigazione, grazie alla feature Passkey, che rappresenta un metodo di sign-in del tutto nuovo che permette di bypassare l'inserimento di username e password sul web e nelle app. Grazie a Passkey, le password degli utenti non verranno mai immagazzinate dai server web, rimanendo sul device, in modo da evitare potenziali furti di queste ultime.

Passkey sarà basato su Touch ID e Face ID e sarà utilizzabile sia su iPhone che su iPad, Mac ed Apple TV grazie alla sincronizzazione di iCloud. Accanto a Safari, comunque, Apple sta aggiornando varie app per iOS 16, tra cui Wallet, Mail, Messaggi e Home.