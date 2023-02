Apple XDG, svelato il 'team segreto' di Cupertino: al lavoro su due progetti top-secret

Dopo aver scoperto che Apple ha creato un sensore non-invasivo per la glicemia, che potrebbe rappresentare una piccola rivoluzione per gli smartwatch di Cupertino, qualcuno potrebbe chiedersi quale sia il motore di tutte le innovazioni della Mela Morsicata. Ebbene, un noto insider ci parla oggi del "Team Segreto" di Apple.

Nell'ultimo numero della sua newsletter Power On, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha parlato del team XDG, o Exploratory Design Group, di Apple. Si tratta di un team essenzialmente "segreto", che opera nel colosso di Cupertino "al pari di una startup", cercando di anticipare i tempi e di sviluppare novità assolute nel mondo dell'elettronica e dell'informatica. Secondo Gurman, il team non avrebbe lavorato solo all'innovativo sensore non-invasivo per la glicemia, ma anche a svariati altri progetti negli ultimi anni.

Il giornalista riporta che il gruppo è stato guidato per anni da Bill Athas, uno dei migliori ingegneri di Apple e un amico personale di Steve Jobs e Tim Cook, che lo ritenevano "una delle menti più brillanti" della compagnia. Sfortunatamente, Athas è morto improvvisamente alla fine del 2022, e ora il team è co-diretto da cinque ingegneri, ossia Jeff Koller, Dave Simon, Heather Sullens, Bryan Raines e Jared Zerbe.

Sempre secondo Gurman, Koller, Simon e Raines avrebbero lavorato (e starebbero ancora lavorando) al sensore per il controllo del diabete, che potrebbe arrivare su Apple Watch nei prossimi anni, mentre Sullens e Zerbe sarebbero al lavoro, con dei team di dimensioni relativamente ridotte, ad altri due progetti super-segreti. Sappiamo per ora che il gruppo non sta lavorando né ad Apple AR né alla misteriosa Apple Car, che vantano anzi dei team di sviluppo molto grandi e pressoché autonomi.

Su qualunque progetto siano all'opera, però, gli ingegneri di Apple devono mantenere il segreto più totale per via del contratto che hanno firmato con l'azienda: difficile prevedere quale sarà il prossimo "asso nella manica" di Cupertino, dunque, anche se gran parte dell'hardware e del software di iPhone, iPad e Mac sono stati sviluppati proprio grazie alle idee del team XDG.