AppleCare+ per iMac Pro costa meno rispetto ad iPhone X

Dalla giornata di ieri è disponibile, anche in Italia, il nuovo, la nuova workstation del gigante di Cupertino di cui vi abbiamo ampiamente parlato al momento dell'annuncio arrivato in occasione della WWDC

Il prezzo, trattandosi di un prodotto rivolto principalmente ai professionisti, è ovviamente molto alto, soprattutto se si decide di apportare le modifiche hardware desiderate e messe a disposizione dalla Mela.

Inizialmente non erano disponibili molte informazioni su AppleCare+, la garanzia aggiuntiva di Apple che fornisce copertura anche da danni accidentali per tutti i device ed avevamo ipotizzato prezzi molto elevati.

Tuttavia, come notato dall'AppleInsider, non è così. Perchè nella pagina dedicata ad AppleCare+ per Mac, cliccando sui collegamenti per iMac Pro ed iMac, si viene reindirizzati allo stesso prodotto, che ha un costo di 169 Dollari.

Ciò significa che, indipendentemente dalla configurazione dell'iMac Pro (che può anche toccare quota 13.000 Dollari), la garanzia sarà la stessa. La particolarità è data dal fatto che AppleCare+ per un MacBook o MacBook Air ha un costo inferiore, pari a 249 Dollari, e quella di iPhone X è addirittura più cara, visto che ha un prezzo di 199 Dollari.

AppleInsider ha effettuato dei controlli in diversi siti ragionali di Apple per verificare quella che, almeno inizialmente, era bollata come un'anomalia, ma il prezzo è lo stesso anche nel Regno Unito, Germania, Canada e Francia.