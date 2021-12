AppleCare+ possibile dopo la riparazione? Ecco cosa sappiamo

L'incredibile, a quanto pare, sta diventando sempre più di casa a Cupertino. Dopo aver scoperto come funzionerà Apple Self Service Repair per aggiustare liberamente i propri dispositivi acquistando pezzi originali e manuali ufficiali, potrebbe essere il momento di una nuova svolta.

Secondo quanto riportato dai ragazzi di MacRumors, infatti, Apple starebbe iniziando a offrire l'opportunità di sottoscrivere un piano di protezione AppleCare+ dopo la riparazione di un dispositivo. Ovviamente, con delle eccezioni.

Il dispositivo in questione, per essere eleggibile, dovrebbe aver effettuato l'accesso in garanzia entro il primo anno dall'acquisto e aver superato un rigoroso test sull'integrità una volta riparato e soprattutto il check sulla diagnostica di iOS. A partire dalla prossima build, la versione 15.2, sarà possibile avere accesso a una "Cronologia dei ricambi e dell'assistenza". Al contempo, sempre iOS 15.2 scoprirà le parti non originali.

Naturalmente, l'opportunità di poter sottoscrivere un nuovo piano AppleCare+ non permetterà all'utente di ottenere uno sconto sulla riparazione appena effettuata. In poche parole, se entro il primo anno ci troviamo in una condizione non coperta dalla garanzia limitata, come ad esempio il display rotto dopo una caduta, in seguito alla riparazione presso un centro autorizzato, effettuata naturalmente a pagamento, avremo una seconda chance per mettere in salvo il nostro device e il nostro portafogli coprendolo con il piano AppleCare+.