Apple Far Out, seguite l'evento degli iPhone 14 in italiano con noi!

Mancano ormai poche ore al keynote di settembre di Apple, denominato "Far Out", in cui con ogni probabilità avverrà la presentazione della gamma iPhone 14. Il team di Everyeye Tech si appresta dunque a seguire l'evento: potete unirvi anche voi.

In che modo? La diretta streaming partirà dalle ore 19:00 del 7 settembre 2022 sul canale Twitch di Everyeye (potreste però volervi collegare prima, per non perdere nemmeno un minuto del palinsesto). Ad accogliervi ci sarà il team capitanato da Alessio Ferraiuolo, responsabile editoriale della sezione Tech di Everyeye.it, che dopo avervi portato dietro le quinte dell'IFA 2022 è pronto a seguire con voi le novità di casa Apple.

Va precisato che non potremo mostrarvi le immagini dell'evento, in quanto questo non è consentito da parte di Apple. Tuttavia, potremo effettuare una sorta di "radiocronaca", aiutandovi a prendere visione del keynote con commento in italiano. Ricordiamo che i canali ufficiali mediante cui verrà trasmesso l'evento sono il canale YouTube di Apple e il portale ufficiale di Apple.

Se volete seguire il keynote con noi, potrete utilizzare i player video presenti in questa pagina, legati al canale YouTube di Apple e al canale Twitch di Everyeye (magari sincronizzando di vostro pugno i due video in diretta e mutando la diretta Apple). In alternativa, potrete magari guardare la diretta Apple, ad esempio, sullo schermo del vostro computer e sfruttare invece l'app di Twitch per dispositivi mobili per ascoltare il commento in italiano legato al canale Twitch di Everyeye (ricordiamo che l'app mobile di Twitch permette eventualmente di impostare l'opzione "Solo audio").

Insomma, le possibilità per seguire l'evento Apple "Far Out" con commento in italiano non mancano di certo: spetta a voi trovare il metodo che ritenete più comodo per il "multitasking". Lo sappiamo: non è propriamente come seguire la diretta mediante un "singolo flusso", ma va rispettata la decisione di Apple di non poter mostrare in diretta le immagini legate all'evento. Per il resto, sulle pagine di Everyeye Tech arriveranno in tempo reale le notizie relative agli annunci del keynote, dunque potrete tenervi aggiornati anche in quel modo.