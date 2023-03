Si può applicare il copyright alle immagini IA? Il Governo USA risponde

Il proliferare di strumenti come DALL-E e Mindjourney V5 ha portato alla creazione di foto fake come quelle che hanno visto protagonista l’ex presidente degli USA Donald Trump alle prese con l’arresto, che hanno fatto il giro del web ed hanno sollevato questioni sull’uso di tali tool.

Tuttavia, in molti Oltremanica si stanno anche ponendo questioni sul copyright per tali strumenti. La domanda che si fanno molti è: è possibile applicare il copyright alle immagini generate dalle intelligenze artificiali?

In un pronunciamento recente, l’US Copyright Office (USCO) ha affermato che tali materiali non possono essere protette da copyright negli USA dal momento che il loro lavoro è equiparabile a quello di un artista che riceve un suggerimento da una persona. “Quando una tecnologia d’intelligenza artificiale riceve esclusivamente un suggerimento da un essere umano e produce in risposta opere scritte, visive o musicali, gli elementi tradizionali della paternità sono determinati ed eseguiti dalla tecnologia e non dall’utente umano” si legge nel documento pubblicato nel registro che però non chiude le porte completamente all’eventualità ed osserva che le regole attuali (che quindi potrebbero anche essere modificate) “stabiliscono che l’USCO non registrerà opere prodotte da una macchina o da un semplice processo meccanico che opera in modo casuale o automatico senza alcun input o intervento creativo da parte di un autore umano”.