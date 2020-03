L'applicazione di Disney+ è ora disponibile anche sui TV LG

LG estende la disponibilità dell'app Disney+ in Italia e in altri paesi europei, offrendo così agli utenti italiani una scelta di contenuti di alta qualità ancora più ampia. In tutta Italia i proprietari di TV LG con webOS dal 2016 in poi avranno accesso ai migliori film e spettacoli di Walt Disney Studios, Pixar, Marvel Studios e Lucasfilm.

Per godere di tutto ciò che il servizio ha da offrire, è sufficiente cliccare sull'icona Disney+ su LG Home Launcher e selezionare il tipo di abbonamento. Perfettamente integrata nella piattaforma webOS, l'app Disney+ sui TV LG offre un'esperienza d’uso facile e intuitiva per navigare tra i numerosi contenuti adatti a tutti i gusti.

Attraverso i TV LG con piattaforma webOS le magiche creazioni Disney prendono vita e gli utenti possono immergersi nella nostalgia e nell’emozione delle storie più amate di tutti i tempi. Per ottenere il massimo del dettaglio in ogni scena, gli LG OLED TV offrono la migliore qualità d'immagine grazie a contrasti infiniti e al nero perfetto, reso possibile dalla rivoluzionaria tecnologia OLED che non richiede retroilluminazione. Inoltre le pratiche funzionalità degli smart TV LG, tra cui ThinQ AI e la funzione di ricerca universale sono perfettamente compatibili con Disney+.

"L’arrivo di Disney+ sui TV LG in Europa offre una nuova ed entusiasmante opportunità per i proprietari di un TV LG", ha dichiarato Lee Sang-woo, Senior Vice President of Corporate Business Strategy and Content Service Business di LG Home Entertainment Company. "LG è ora pronta a fornire ancora più contenuti scelti tra i migliori in circolazione".