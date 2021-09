L'applicazione di Gmail si aggiorna: aggiunte chiamate e videochiamate, cambia il design

Google nella giornata odierna ha annunciato nuove funzionalità per la suite Workspace: tra tante, piccole novità per Calendar e altri servizi, spicca la riprogettazione di Gmail non solo lato design ma anche lato feature, pensata con l’obiettivo di rendere Gmail l’hub centrale della suite offerta dal colosso di Mountain View.

Come riportato da The Verge, la principale novità da segnalare riguarda la possibilità di avviare chiamate e videochiamate direttamente tramite l’app Gmail, anche se funzionerà con Google Meet. Ciò non comporterà la cancellazione dell’app Meet, essa resterà autonoma e sempre capace di offrire chiamate e videochiamate, singole e di gruppo, a tutti gli utenti.

Questa nuova soluzione intende rendere Gmail più versatile e completa e, onestamente, Google sembra essere sulla buona strada dato che, allo stato attuale, Gmail è l’hub per e-mail, chat individuali, di gruppo, chiamate e videoconferenze.

Tra le altre funzionalità rinnovate c’è “Spaces”, la quale si integra con Calendar, Drive e Docs per fornire un'esperienza di lavoro più ibrida in cui gli utenti possono vedere la cronologia completa, il contenuto e il contesto delle conversazioni ovunque, supportando anche messaggi sotto forma di thread visualizzati, come potete vedere dall’immagine in calce all’articolo, nella parte destra della schermata di Gmail.

Come noterete, però, c’è anche un cambiamento di design importante per Gmail: le schermate e gli elementi dell’interfaccia utente appariranno più chiari e ricchi di dettagli tondeggianti, mantenendo dunque lo stile Material You di Android 12, ormai sempre più diffuso in ogni applicazione firmata Google e non solo.

Tutte queste novità relative alla riprogettazione di Gmail verranno distribuite prima agli utenti aziendali, a partire da oggi, mentre in seguito il tutto arriverà anche per i clienti normali.

