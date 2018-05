Applicazione per adolescenti espone i dati di ragazzi e genitori su un server Amazon

Il ricercatore di sicurezza Robert Wiggins ha scoperto che TeenSafe, un'applicazione mobile che consente ai genitori di monitorare la posizione dei figli e le abitudini legate alla messaggistica, ha esposto i dati di migliaia di account su due server Amazon.

Un file, nella fattispecie, conteneva solo dati di test, mentre l'altro includeva indirizzi e password degli ID Apple dei bambini, oltre alle email dei genitori.

Si tratta di un errore piuttosto grave, ma aggravato dal modo in cui funziona TeenSafe, che richiede la disattivazione dell'autenticazione a due fattori di Apple per poter girare tranquillamente su un qualsiasi dispositivo iOS, il che rende estremamente facile per un qualsiasi utente malintenzionato utilizzare i dati esposti per poter ottenere l'accesso ad un dispositivo ed ai dati salvati su iCloud, incluse fotografie e documenti.

TeenSafe ha immediatamente rilasciato una dichiarazione in cui afferma a ZDNET che ha proceduto con lo spegnimento del server ed ha avvisato gli utenti potenzialmente interessati da tale problema. Tuttavia, ciò che sicuramente farà a lungo discutere e riflettere è rappresentato dal fatto che, dati alla mano, il problema è stato scoperto solo oggi da Wiggins, e non sappiamo da quanto tempo i dati fossero presenti in rete.

Se a ciò si aggiunge anche tra i dati interessati figuravano anche quelli di bambini adolescenti e genitori, la situazione diventa ancora più grave.