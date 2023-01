Quali sono le applicazioni più scaricate nel 2022? C'è un vincitore indiscusso

Il dominio di TikTok nel 2022 è stato più che evidente, tanto che ogni società di ricerca del mondo smartphone ha riportato il suo record di download nel corso dell’anno. È riuscita a rimanere il social network più scaricato globalmente? Scopriamolo vedendo le applicazioni più scaricate del 2022.

Grazie alla società specializzata Apptopia possiamo osservare nel dettaglio quali sono i servizi più popolari per categorie in diverse, comode Top 10 stilate osservando i download tra 1° gennaio 2022 e il 20 dicembre 2022 su iOS e Android. Risulta escluso il mercato cinese dopo le restrizioni applicate dall’amministrazione Trump, ergo da aziende statunitensi come Google.

La lista di giochi e applicazioni per dispositivi mobili più scaricati vede al primo posto, con 672 milioni di nuovi download, TikTok: nessuna sorpresa né per ByteDance, né per il pubblico, poiché il social network è rimasto in cima alla classifica per gli ultimi tre anni. A proposito, CapCut – altra app della società cinese – è salita in classifica collocandosi in quarta posizione con 357 milioni di download. La Top 3 si chiude con Instagram e WhatsApp, con rispettivamente 548 e 424 milioni di download. In quinta posizione abbiamo Snapchat con 330 milioni, seguita da Telegram (310M), Subway Surfers (304M), Facebook (298M), Stumble Guys (parodia di Fall Guys con 254 milioni di download) e, infine, da Spotify con 238 milioni.

Osservando nello specifico i dieci migliori giochi per dispositivi mobili a livello globale, Subway Surfers occupa il primo posto, mentre Stumble Guys e Roblox seguono in seconda e terza posizione. Le app per viaggi più scaricate, invece, sono Google Maps, Uber e Booking. A dominare nel settore dell’intrattenimento, infine, sono TikTok, Netflix e YouTube.

A proposito del servizio di streaming della Grande G, YouTube monetizzerà gli Shorts da febbraio 2023.