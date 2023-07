Approfitta dell'offerta Fastweb per i lettori di Everyeye: tre mesi di 5G gratis!

Ancora disponibile la promozione di Fastweb ed Everyeye che permette di godere di tre mesi di 5G, chiamate illimitate e 100 SMS gratis ai nostri utenti che la attiveranno attraverso il link.

Collegandovi alla pagina sul sito di Fastweb, infatti, riceverete un codice che verrà inserito in automatico nell’apposito campo. Non dovrete fare altro che cliccare sul tasto “Attiva offerta” e quindi procedere seguendo le istruzioni.

La promozione - come dicevamo poco sopra - include 100 gigabyte di internet in 5G e minuti illimitati verso tutti, a cui si aggiungono 100 SMS. L’invio della SIM è gratuito ed è previsto un contributo una tantum di 7,95 Euro. Al termine del periodo promozionale l’offerta si rinnoverà al prezzo di 7,95 Euro al mese. Ovviamente per tutte le condizioni ed opzioni vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata presente sul sito web di Fastweb.

Fastweb di recente ha introdotto le SIM eco-friendly che sono composte in 100% plastica riciclata e guardano anche all’ambiente.