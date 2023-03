Approfitta subito di questo super sconto su iPhone 14: quasi 250 Euro in meno!

Nel giorno in cui Mediaworld lancia l'iPhone Week, su eBay viene proposto uno sconto molto interessante sull'iPhone 14 da 128 gigabyte, su cui è possibile risparmiare quasi 250 Euro rispetto al prezzo di listino.

Lo smartphone di Apple, nella fattispecie, nella colorazione nera con 128 gigabyte di storage viene venduto a 784,90 Euro, 245 Euro in meno rispetto ai 1029,90 Euro di listino, con uno sconto pari al 24%.

Il venditore, eShopping Srl, ha il 99,2% di feedback positivi ed ha già venduto 327 unità di questo smartphone, a dimostrazione di come si tratti di un'offerta molto gustosa ed interessante per tutti. La quantità disponibile però è limitata e non sono presenti molte informazioni sul numero di unità a disposizione.

Il venditore accetta come metodi di pagamento PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. L'arrivo a casa è previsto in 3 giorni lavorativi, ma è possibile anche scegliere il ritiro presso uno dei punti sparsi sul territorio italiano. Per le restituzioni viene data una deadline di 30 giorni, con il venditore che paga le spese di spedizione per la restituzione.