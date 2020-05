Approvata nuova missione per raggiungere il Titanic: recupererà un oggetto molto prezioso

Conosciamo tutti la tragica storia del Titanic, resa immortale - sopratutto - grazie al film di James Cameron. Proprio questa settimana, un giudice degli Stati Uniti ha decretato che una compagnia di salvataggio potrà portare avanti un piano per recuperare un prezioso oggetto della nave: il telegrafo che venne utilizzato per inviare l'SOS.

La compagnia di salvataggio designata dal tribunale per il Titanic, chiamata RMS Titanic, Inc., prevede di inviare un veicolo a controllo remoto nella suite Marconi, la stanza da cui gli operatori inviarono il codice morse per chiedere aiuto dopo lo schianto contro l'iceberg. Secondo il giudice, infatti, lo strumento ha abbastanza "valore storico, educativo, scientifico e culturale" per giustificare la spedizione.

"Se non fosse stato per questa radio, non sarebbe stato possibile inviare segnali di soccorso, nessuno sarebbe sopravvissuto e non avremmo mai trovato il Titanic", ha dichiarato Bretton Hunchak, presidente di RMS Titanic, Inc. a Business Insider. La suite Marconi si trova proprio nella parte più degradata della nave, e gli operatori hanno paura che sarà impossibile accedervi.

Una squadra si sta già preparando per la missione, che si svolgerà a fine agosto o settembre. Gli operatori invieranno il veicolo fino alla nave, dopo averla localizzata, ed entreranno nella suite Marconi, quindi riprenderanno le immagini e useranno uno strumento specializzato attaccato al veicolo telecomandato per recuperare il telegrafo. A tal fine, il veicolo potrebbe dover tagliare una parte della suite (per questo motivo altri gruppi si sono opposti a questa missione).

L'obiettivo ultimo, però, è disturbare il meno possibile il Titanic. "Ci sono molti buchi nel tetto ed è molto probabile che potremmo essere in grado di raggiungerlo se dovessimo creare uno strumento abbastanza piccolo", continua Hunchak. Questa non è la prima missione per la compagnia: negli anni ha raccolto oltre 5.000 piatti, spartiti musicali, spille per cappelli, decorazioni per navi e altri manufatti dal relitto.