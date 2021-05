Approvata la Strategia Italiana per la Banda Ultralarga: focus su FTTH ed aree bianche

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il proprio sito web, ha annunciato che è stata approvata dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale la "Strategia Italiana per la Banda Ultralarga", allo scopo di accelerare con la transizione del nostro paese in base alle indicazioni della Commissione Europea.

Il piano si basa su sette interventi: aree bianche, voucher, Italia ad 1 Giga, Italia 5G, Scuole Connesse, Sanità Connessa ed Isole Minori.

Per portare a termine questi progetti saranno utilizzati i 6,7 miliardi di Euro stanziati dall'Unione Europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tali risorse si aggiungo agli investimenti già avviati per la realizzazione della transizione digitale.

Come si può leggere direttamente ne documento ufficiale, sono particolarmente ambiziosi i piani per il completamento delle aree bianche: "l'obiettivo della Strategia è quello di portare a termine in un orizzonte temporale certo il Piano “Aree bianche” approvato nel 2015 dal Governo italiano e nato con l’obiettivo di portare Internet veloce nelle zone a fallimento di mercato in 7.632 comuni, per un totale di circa 8,6 milioni di unità immobiliari, assegnando a tale intervento circa 2,8 miliardi di euro tra risorse FSC, FESR e FEASR" si legge in uno stralcio.

Il Ministero però punta molto anche sulla misura "Italia a 1 Giga" che mira a fornire connettività ad 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload nelle aree a fallimento di mercato grigie e nere per un totale di 8,5 milioni di unità immobiliari. Il completamento delle attività, che sarà articolato su sette fasi indicate nella tabella presente in calce, è previsto entro il Q2 2026.