Approvata la vendita di carne coltivata in laboratorio negli Stati Uniti

Dopo aver a lungo parlato della possibilità della carne coltivata in laboratorio, è arrivata questa settimana l'approvazione per la messa in vendita negli Stati Uniti. Una carne di pollo prodotta partendo solo da cellule animali potrà molto presto essere acquistata liberamente.

Nonostante i grandi problemi della carne coltivata in laboratorio affrontati dai produttori infatti, sembra che due diverse compagnie siano riuscite ad ottenere l'approvazione regolamentare del Dipartimento dell'agricoltura statunitense (USDA).

"L'annuncio di poter produrre e vendere carne coltivata in laboratorio è un grande momento per la nostra compagnia, l'industria e il sistema alimentare," ha affermato Josh Tetrick, cofondatore di Good Meat. Ottenere l'approvazione di tale prodotto non è stato facile, a causa della rigorosa regolamentazione necessaria. Per la prima volta, inoltre, saranno assegnati degli ispettori per seguire la produzione del prodotto in entrambe le compagnie, Good Meat e Upside Foods.

Il processo per la coltivazione della carne (e in questo caso carne di pollo) consiste nell'utilizzare le cellule animali per creare tessuto muscolare non diverso da quello proveniente da animali d'allevamento. Il prodotto finale è infatti quasi del tutto simile all'originale, sia nella forma che nel sapore.

I vantaggi che offre la carne da laboratorio sono numerosi. Oltre all'evitare la sofferenza degli animali, possiamo beneficiare di un ridotto uso di terreni e di minori emissioni nocive per l'ambiente (anche se alcuni studi affermano il contrario).

Insomma, pare che l'industria si stia muovendo rapidamente, ed altre compagnie sperano ora di poter seguire l'esempio nella produzione di un alimento che potrebbe rivoluzionare il modo in cui mangiamo.