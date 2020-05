Approvato il Piano Scuola: dal Governo 400 milioni di Euro per la banda ultralarga

E' stato approvato oggi, 5 Maggio 2020, il così detto "Piano Scuola" dal Comitato Nazionale per la Banda Ultralarga alla presenza del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Il Governo ha messo sul piatto 400 milioni di Euro che serviranno a garantire in tempi ristretti una connessione da 1 Gbit nell'84,1% degli istituti scolastici.

Gli edifici in totale saranno 32.231 e rientrano sia nel primo che il secondo ciclo di studi.

In una nota diffusa sul sito web del MIUR, la Azzolina ha affermato che "l'approvazione del Piano rappresenta un'importante accelerazione. Abbiamo aumentato gli investimenti previsti portandoli dagli iniziali 200 milioni a oltre 400. Li abbiamo raddoppiati. Con i fondi aggiuntivi delle Regioni e altre economie di spesa puntiamo a raggiungere progressivamente il 100% degli edifici scolastici”.

Il piano ha una durata di cinque anni, nel corso del quale la somma di 400 milioni di Euro sarà spesa per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a garantire la banda ultralarga nelle scuole.

Novità però sono in arrivo anche per le famiglie, che sono state impattate dalla didattica a distanza imposta dal MIUR a causa della sospensione delle attività durante la pandemia. Sono state infatti approvate due tipologie di voucher: il primo ha un valore di 200 Euro e si può utilizzare per le connessioni veloci, mentre il secondo prevede un contributo di 500 Euro (che può variare a seconda l'ISEE) e può essere usato anche per l'acquisto di tablet e PC da dare ai ragazzi per permettere di seguire le lezioni da casa.