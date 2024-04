Il primo stetoscopio con Intelligenza Artificiale sarà presto in vendita

Uno stetoscopio con un'intelligenza artificiale recentemente approvata dalla FDA, progettata dalla Mayo Clinic e dalla società Eko Health, è in grado di individuare patologie cardiache in pochi secondi. Cambierà davvero il mondo della medicina?

Dopo aver visto come nasce il primo battito in un feto, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), più di 6 milioni di americani soffrono di insufficienza cardiacacon frazione di eiezione ridotta. Ecco perché era assolutamente necessario realizzare qualcosa per contrastare tale patologia e non solo.

Lo stetoscopio esiste dal 1816 ed è probabilmente il primo strumento che viene in mente quando si pensa alla figura del medico. Viene utilizzato per auscultare il nostro cuore e i nostri polmoni, ma "l’interpretazione" avviene sempre da parte del clinico. Spesso è infatti necessario eseguire più esami strumentali come un’elettrocardiogramma o un’ecografia, per essere sicuri della diagnosi.

Lindsey Theis di Scripps News, ha intervistato Connor Landgraf, un ingegnere biomeccanico e CEO di Eko Health.

"Avevo una malattia polmonare nella mia famiglia. E sentivo che dovevano esserci tecnologie migliori o modi migliori in cui i medici potessero utilizzare questi strumenti per identificare i primi segni di malattia", ha affermato Landgraf.

Venendo allo studio, un team composto da ricercatori della Mayo Clinic e di Eko Health, ha addestrato il programma di intelligenza artificiale facendogli ascoltare più di 100.000 registrazioni di pazienti e facendo interpretare al computer l’attività del cuore. I risultati sono strabilianti.

Lo strumento è ora in grado di registrare e analizzare la forza cardiaca di una persona in 10-15 secondi, mostrando alcuni dei primi e più difficili segni di insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ridotta. Pura fantascienza!

"Questa importante malattia, spesso sottostimata, è associata alla morte, a comorbilità, al ricovero in ospedale, a sintomi di mancanza di respiro. E ci sono trattamenti efficaci. Ma dobbiamo sapere che esiste", ha affermato il dottor Paul Friedman, elettrofisiologo cardiaco e cardiologo della Mayo Clinic.

Landgraf afferma che lo stetoscopio con l'intelligenza artificiale appena approvata costa $ 429 con un abbonamento mensile. Considerando che un simile strumento va sempre affiancato ad abitudini adeguate, evitando una vita sedentaria, quale sarà il reale impatto dell’intelligenza artificiale nella medicina?

