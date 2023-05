Apre un'antica tomba egizia e inizia a soffrire di una malattia non identificata

L'Egitto per molti è un luogo esotico, affascinante e misterioso. Non sorprende che per anni le persone abbiano creduto alla maledizione di Tutankhamon (che può essere spiegata facilmente). Recentemente, tuttavia, il regista ed egittologo Ramy Romany ha dichiarato di essersi ammalato con una "malattia misteriosa" dopo l'apertura di una tomba.

Questo è quello che ha affermato recentemente l'uomo al The Jordan Harbinger Show, dopo aver aperto una tomba per il programma televisivo di Discovery Channel Mummies Unwrapped nel 2019. Il team del documentario stava filmando un episodio su dei resti mummificati, che secondo le persone appartenevano a una figura biblica, ed è qui che il regista si è sentito male.

"Siamo entrati in una tomba che non veniva aperta da anni. Abbiamo aperto la porta e la gente del posto è rimasta lontana prima per assicurarsi che non ci fossero serpenti o maledizioni. La tomba era infinita. Abbiamo continuato a scendere delle scale ed era piuttosto polverosa. Quel giorno, mentre stavo tornando al Cairo e ho iniziato a non sentirmi bene", afferma Romany durante il suo intervento allo show.

La mattina dopo, il regista ha avuto la febbre a 42°C e ha persino iniziato a tossire sangue. L'antico luogo di riposo non veniva aperto da 600 anni e mentre le maledizioni sono da escludere, è molto più probabile dare la colpa ad agenti patogeni fungini (che a proposito, sono stati trovati all'interno di antiche tombe).

Romany, come afferma durante il suo intervento, è sopravvissuto per raccontare la storia, ma la causa della sua malattia è ancora sconosciuta. "Alla fine, quattro giorni dopo mi sono ripreso. Che fosse o meno una maledizione della mummia, qualcosa in quella tomba mi ha preso." Incredibile, ma sicuramente gli antichi malefici non c'entrano nulla, anche perché da quello che sappiamo Ramy è stato l'unico membro della troupe a sentirsi male.