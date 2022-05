Si apre un buco nel terreno in Cina e si scopre una foresta incontaminata

Molte volte le "doline" - il nome di questi buchi - si aprono improvvisamente a causa del crollo del tetto della struttura, mostrando una grande cavità al di sotto. Non sono eventi rari, perché si verificano spesso (come ad esempio in questi due villaggi della Croazia). Tuttavia, la dolina scoperta recentemente è incredibile.

È profonda 192 metri e contiene al suo interno una foresta, con tre collegamenti a tre caverne e alberi secolari alti 40 metri. A creare queste strutture sotterranee è stata l'acqua piovana che, poiché è leggermente acida, raccoglie anidride carbonica mentre scorre attraverso il terreno e scava lentamente il substrato roccioso.

Nel tempo, se una camera della caverna diventa abbastanza grande, il soffitto può crollare gradualmente, aprendo enormi doline. La scoperta è avvenuta nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, vicino al villaggio di Ping'e nella contea di Leye. L'interno è lungo 306 metri e largo 150 metri.

"Non sarei sorpreso di sapere che ci sono specie trovate in queste grotte che non sono mai state riportate o descritte dalla scienza fino ad ora", ha dichiarato Chen Lixin, esperto che ha guidato una squadra nella grotta. Nella contea sono state scoperte - contando quella in cui vi parliamo in questa notizia - 30 doline, ma questa è sicuramente la più incredibile.

Non esistono solo sulla terraferma, ma anche nell'acqua.