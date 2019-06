Apre a Milano il Bovisa Drive-In, con schermo LedWall 4K, cuffie e speaker Fresh'n Rebel

Spesso l’informazione e la politica parlano di “riqualificazione delle periferie”, i ragazzi della Bovisa, quartiere a nord di Milano, hanno preso la questione di petto e hanno inaugurato - il 14 giugno 2019 - il Bovisa Drive-In, un parco che sfrutta anche diversa tecnologia per funzionare.

All’interno del Bovisa Drive-In è possibile non solo guardare i film dall’auto o dalle sdraio, anche mangiare street food, ballare, giocare e molto altro. Ma come vengono “proiettati” i film su schermo e come si ascoltano? Poiché la luce estiva avrebbe reso difficile una proiezione classica, i ragazzi del Bovisa Drive-In hanno pensato di installare un sistema di LedWall grande 10 metri per 4, che mostra immagini 4K di buona qualità in qualsiasi condizione di luce - non c’è dunque bisogno di aspettare notte fonda per vedere qualcosa.

La parte audio è invece la più curiosa e inedita, affidata al marchio Fresh’n Rebel: gli spettatori “a piedi”, che usano le sdraio colorate, ritirano all’ingresso delle cuffie CLAM over-ear con cancellazione del rumore, in modo che possano godersi l’audio del film alla massima qualità e senza disturbi esterni. Chi invece porta l’auto al Drive-In, ascolta la traccia sonora tramite un Rockbox BOLD, uno speaker bluetooth di alta qualità che, all’occorrenza, può anche diventare un powerbank per chiunque ne avesse bisogno.

Dispositivi che funzionano ovviamente senza fili e portano il concetto di Drive-In nel 21esimo secolo. Le proiezioni sono appunto iniziate la sera del 14 giugno con The Blues Brothers di John Landis, sabato 15 giugno ci sarà invece Le Iene di Quentin Tarantino, mentre domenica 16 giugno verranno replicati entrambi. Il Bovisa Drive-In sarà aperto ogni venerdì, sabato e domenica fino all’arrivo dell’autunno, dalle 18:00 all’una di notte, per il calendario aggiornato vi rimandiamo al sito www.bovisadrivein.it