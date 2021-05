Apre a Milano il primo negozio italiano di Supreme: ma per visitarlo bisognerà registrarsi

Oggi, 6 Maggio 2021, apre a Milano il primo store italiano di Supreme. Il punto vendita si troverà a Corso Garibaldi, all'angolo con Piazza San Simpliciano, ma non sarà aperto a tutti. Supreme deve il suo successo alle capsule a tiratura limitata, che hanno reso il marchio famoso a livello mondiale, ed anche per lo store varrà la stessa cosa.

Supreme infatti ha annunciato che coloro che sono interessati ad acquistare uno degli oggetti o capi d'abbigliamento dovranno collegarsi alla pagina dedicata a Supreme Milan ed inserire i loro dati. La registrazione aprirà il martedì alle 11 (ora americana), ed entro le 14 chiederà agli utenti la conferma.

A questo punto, si potrà accedere al negozio ma attenzione: una volta che si è dentro lo store, si avranno a disposizione solo 15 minuti per acquistare un prodotto. In questo modo Supreme vuole garantire pari accesso ai propri drop per tutti coloro che si registrano. Coloro che hanno seguito le vicende di Supreme infatti sapranno che per ogni drop sono disponibili 10/15 capi d'abbigliamento o accessori che vanno sold out rapidamente per poi apparire, il più delle volte, su store secondari a prezzi gonfiati.

Di recente Supreme ha lancciato il feature phone dual SIM, oltre che la fotocamera a pellicola da 35mm.