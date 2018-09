Apre a Piacenza la prima scuola no-smartphone, obiettivo: favorire la socializzazione

Inizia anche presso il liceo sportivo di San Benedetto a Piacenza il nuovo anno scolastico. Le novità però per gli alunni sono tante, perchè ispirandosi al modello francese, il dirigente scolastico ha reso l'istituto il primo in Italia dotato di sistema per impedire agli studenti di usare lo smartphone.

L'utilizzo del cellulare è infatti vietato anche durante la ricreazione, il tutto grazie ad una tasca già ampiamente diffusa in America che scherma tutti gli smartphone. Gli studenti ne riceveranno una ad inizio mattinata, all'interno della quale dovranno inserire il cellulare. Lo sblocco della stessa sacca può essere effettuato solo dal docente al termine delle lezioni.

Come spiegato dal dirigente scolastico, la decisione è stata presa per educare i ragazzi alla socializzazione, in quanto spesso si isolano utilizzando gli smartphone.

In una lettera inviata ai genitori, i professori spiegano che "seppur consapevoli della grande utilità dei cellulari, crediamo che il loro utilizzo diventi sempre più una fonte di distrazione, di comportamenti asociali e di conflitto sia a scuola che a casa".

"Crediamo fermamente che ciò permetterà ai nostri studenti di essere maggiormente coinvolti nelle attività di classe e nei compiti, meno dipendenti dalla tecnologia nello svolgimento dei compiti in classe, meno coinvolti in atti di cyberbullismo, meno distratti e meno portati a procrastinare i compiti assegnati" conclude la lettera.