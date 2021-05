Si apre un 'portale' tra Vilnius e Lublino: 'È un simbolo di unione tra le due città'

Il COVID-19 ha distanziato molto i cittadini di tutto il mondo, rendendo pressoché impossibile visitare altre città o altri Stati per la sicurezza della popolazione. In Europa questa sensazione di isolamento si è sentita ancora di più, soprattutto tra i giovani e tra città con gemellaggi o legami forti. È nata, però, una soluzione stranissima.

Nella città di Vilnius, in Lituania, e nella città di Lublino, in Polonia, vicino alle rispettive stazioni ferroviarie sono stati installati dei “portali” simili a quelli di Stargate con uno schermo gigante e delle telecamere che trasmettono un feed video in diretta, mostrando coloro che si fermano o che passeggiano nello spiazzo dinanzi alla struttura. Così facendo, gli ideatori del gruppo Go Vilnius hanno voluto unire le due città situate a 600 chilometri di distanza.

Un vero e proprio ponte digitale pensato da Benediktas Gylys che, al riguardo, ha dichiarato quanto segue: “L'umanità sta affrontando molte sfide potenzialmente mortali; che si tratti di polarizzazione sociale, cambiamento climatico o problemi economici. Tuttavia, se guardiamo da vicino, non è la mancanza di brillanti scienziati, attivisti, leader, conoscenza o tecnologia a causare queste sfide. È tribalismo, mancanza di empatia e una percezione ristretta del mondo, che spesso è limitata ai nostri confini nazionali. […] è un ponte che unisce e un invito a superare pregiudizi e disaccordi che appartengono al passato”.

Il cerchio è stato progettato dagli esperti del Creativity and Innovation Center presso la Vilnius Gediminas Technical University e i lavori sono durati cinque anni. In programma, però, ci sono tanti altri portali da installare in altre città come progetto congiunto, potenzialmente a livello europeo. In un periodo in cui l’Europa sta vivendo alcune crisi, questi pensieri innovativi puntano chiaramente a far sentire più unita l’Unione. Chissà se arriverà anche in qualche città in Italia!

Intanto si stanno facendo dei piccoli, grandi passi verso il ritorno alla normalità in Europa: il Parlamento Europeo ha infatti approvato definitivamente il Pass Covid.