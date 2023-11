Apre il primo supermercato automatico in Italia: come funziona il 'prendi e vai'

Sono ormai diversi anni che si fa riferimento a negozi automatici come Amazon Go, ma finora il nostro Paese è sempre rimasto a bocca asciutta. Tuttavia, a novembre 2023 è giunto il momento di fare riferimento all'approdo del primo supermercato automatico in Italia, nel senso che si fa tutto in modo tecnologico.

Ebbene, come fatto notare anche da Repubblica e L'Arena, sarà la giornata dell'8 novembre 2023 a vedere il taglio del nastro del supermercato. Si tratta di un Tuday Conad della cooperativa DAO, collocato a Verona in via Stella, per una superficie di circa 200 metri quadri. Sembra siano in programma ulteriori aperture per il futuro, ma per il momento risulta interessante concentrarsi su questa novità.

A tal proposito, il funzionamento del supermercato è legato a un'infrastruttura di pagamento digitale fornita da Nexi, in grado di rilevare quanto scelto dai clienti tramite bilance e telecamere smart. In parole povere, non c'è nessun nastro in cui posizionare i prodotti, ma semplicemente la tecnologia riesce a comprendere in automatico cosa è stato prelevato dagli scaffali dalla persona coinvolta, presentando poi il conto in un apposito totem, collocato nella zona di pagamento.

Quest'ultimo può essere effettuato solamente mediante app o carte di credito, scansionando un apposito QR Code. Si cerca insomma di rendere tutto più rapido possibile al cliente, sfruttando in modo totale la tecnologia, dal rilevamento dei prodotti alla gestione del carrello virtuale, fino al pagamento. In ogni caso, durante la spesa i prodotti si possono tranquillamente riporre in zaini, borse e persino nelle proprie tasche, visto che il sistema riesce comunque a rilevare quanto prelevato. Da notare il fatto che il nuovo format si chiama, non a caso, "Prendi & Vai".