Apre ai turisti il primo museo subacqueo della Grecia: ecco le immagini

Il museo sotto le acque di Peristera, uno sperone roccioso al largo dell'isola di Alonissos in Grecia, è stato aperto nel 2020, un sito che offre l'esempio di una nuova e più sostenibile fonte di reddito, soprattutto per una nazione strategicamente votata al turismo.

Subacquei di ogni genere, sono infatti disposti a pagare quasi un centinaio di euro ad immersione, circa il 50% in più rispetto al costo di una normale escursione subacquea ricreativa, pur di partecipare ad una visita guidata di un sito archeologico, un tempo riservato ai soli professionisti.

"Questa è una combinazione di immersione e visita archeologica. È un tuffo nella storia", ha affermato uno dei primi ad immergersi. "Tutto ciò rende questa esperienza speciale ed unica."

"È stato semplicemente fantastico. Mentre eravamo laggiù, stavo solo cercando di immaginare come potesse essere navigare su di una nave che trasportava vino a quel tempo."

Anche altri relitti sono stati scoperti nell'area, al centro della più grande riserva marina del paese, con la prospettiva che apriranno altri musei di questo tipo. La Grecia ha infatti reso le immersioni una parte fondamentale della sua attrattiva turistica per richiamare visitatori da ogni parte del Mondo.

"Questo è un tipo di turismo che attrae persone tutto l'anno, un pubblico speciale che paga generosamente per immergersi", ha affermato il ministro del turismo Harry Theoharis, aggiungendo inoltre che 10 nuovi parchi subacquei sono pronti per essere autorizzati secondo la procedura prevista dalle normative in vigore dal 2020.

Tutti i visitatori devono comunque prima sottoporsi ad un intenso briefing sul sito d'immersione e sulle rigide regole da rispettare, come mantenere almeno due metri di distanza dai manufatti. Inoltre in alcuni punti, a causa della profondità e della difficoltà tecnica della discesa, solo subacquei qualificati possono visitare il relitto di una nave del V secolo a.C che trasportava vino ed altre merci quando è affondata.

Voi sareste curiosi di provare questa esperienza? Questo non è il primo museo subacqueo, eccone infatti alcuni altri di cui vi abbiamo già parlato.