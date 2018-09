Aprirà presto a Tokyo un cafè con camerieri Robotici, controllati da umani con disabilità

Dopo aver introdotto robot autonomi in vari ruoli ospedalieri ed in un certo numero di case di cura e scuole, il Giappone continua la sua corsa per combattere l'isolamento sociale delle persone con disabilità, impiegando robot in sempre più aspetti della vita.

Verrà presto aperto a Tokyo un Cafè con camerieri robotici, controllati a distanza da persone con disabilità fisiche che allo stato attuale non sarebbero in grado di lavorare in altro modo. I robot antropomorfi, ma neanche molto, si chiamano OriHime-D, sono alti 1,2 metri e pesano circa 20 chilogrammi. montano una fotocamera ed un altoparlante e trasmettono in diretta al PC o al tablet del proprio controllore, tramite Internet.

Il sistema di controllo dei robot è strutturato in modo da essere utilizzato da persone con disfunzioni parziali degli arti. inoltre supporta anche il tracciamento oculare, che lo rende adatto per essere utilizzato da persone con stadi avanzati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

il primo "servizio robotico" è previsto per i giorni feriali dal 26 novembre al 7 dicembre. Il creatore dei robot, Ory Laboratory, prevede di aprire un bar permanente con i camerieri robot, considerando anche l'avvicinarsi delle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Tokyo del 2020.

Oltre a OriHime-D, Ory Laboratory produce un robot più piccolo che viene utilizzato principalmente in Giappone per il telelavoro. alti solo 21,5 centimetri e pesanti 600 grammi, si aggirano per gli uffici di circa 70 aziende, rappresentando gli impiegati che non possono essere fisicamente al lavoro a causa di malattia o per altri motivi.

L'assistenza agli anziani è sicuramente un'altra area in cui i robot sono sempre più coinvolti in Giappone. Molti istituti di cura hanno utilizzato robot per supportare i pazienti ed aiutarli a muoversi, ma anche a tener loro compagnia in mancanza di quella umana. Secondo le stime del Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria giapponese, il settore dei servizi robotici raggiungerà $4 miliardi di guadagno all'anno entro il 2035, con un aumento di 25 volte rispetto all'attuale livello.