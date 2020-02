Aprire finestre di casa non eliminerà le sostanze presenti nell'aria, rivela uno studio

"Apri la finestra così questo cattivo odore andrà via". Quante volte abbiamo sentito questa frase? Bene, tutta fatica sprecata. Secondo uno studio, infatti, la semplice apertura delle finestre non eliminerà le sostanze chimiche presenti nell'aria nelle maggior parte delle case.

Le sostanze in questione possono essere svariate: polvere, spray per capelli, deodoranti per ambienti, candele, prodotti per la pulizia e gli odori creati mentre si cucina. I ricercatori hanno pubblicato la loro scoperta sulla rivista Science Advances. Gli esperimenti effettuati consistevano nel testare l'aria in una casa modello.

Tutte le porte e le finestre sono state aperte per un certo periodo di tempo e poi richiuse, così da testare nuovamente la qualità dell'aria (che può essere monitorata continuamente grazie a questo dispositivo). Come previsto, i ricercatori hanno scoperto che le concentrazioni delle sostanze chimiche sono diminuite drasticamente una volta aperte le porte e le finestre, ma sono rimasti sbalorditi nel vedere che le sostanze sono tornate alle loro concentrazioni originali in pochi minuti.

Come mai? Secondo i ricercatori queste sostanze chimiche si aggrappano alle pareti e alle superfici della casa. Gli scienziati quindi decisero, in un secondo tentativo, di lavare il pavimento della casa utilizzando aceto e ammoniaca sulla maggior parte delle superfici. I risultati? Si è scoperto che l'utilizzo di queste sostanze peggiorarono solo la situazione. Le concentrazioni chimiche nell'aria, infatti, si erano fatte più alte per un breve periodo di tempo.

Una scusa in più per non alzarsi dal divano.