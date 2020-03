Anche aprire una semplice bottiglia di acqua rilascia microplastiche nell'ambiente

Solamente svitando una bottiglia di plastica per aprirla, si liberano nell'aria diverse quantità di particelle plastiche. Non solo le bottiglie: nel loro studio, i ricercatori hanno strappato, tagliato e strapazzato diverse materie plastiche (come imballaggi, contenitori in plastica e tanto alro).

A grandi linee, vengono rilasciati da 10 a 30 nanogrammi di frammenti di soli pochi nanometri per ogni 3 metri di plastica che spezziamo. Potrebbe sembrare un numero abbastanza piccolo, ma quest'ultimo viene sommato con le microplastiche incorporate nei cosmetici, liberate dagli abiti e generate durante la produzione industriale.

È difficile immaginare il potenziale danno che questi piccolissimi frammenti di plastica potrebbero causare. Infatti, l'impatto di ciò sulla catena alimentare, sia alle persone che agli animali, è ancora sconosciuto (non sappiamo se questi minuscoli frammenti siano tossici). Tuttavia, insieme a questi pezzi microscopici, dovremmo preoccuparci anche dei pezzi più grandi.

Secondo una stima, entro il 2060 raggiungeremo la spaventosa quota di 265 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica sulla Terra. Di questi, poco più del 13% saranno pezzi di dimensioni inferiori a 5 millimetri. Insomma, due grandi problemi che, incontrollati, potrebbero causare gravi problemi in futuro a tutti.



In futuro, questi insetti mangia plastica potrebbero aiutarci a smaltire il materiale più in fretta.