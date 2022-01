È ufficiale: le APU AMD Ryzen 6000 saranno presentate oggi

Dopo aver mostrato la prima foto delle APU AMD 6000 tramite il profilo Twitter del proprio CEO Lisa Su, AMD ha confermato che i processori mobile Ryzen 6000 avranno un ruolo centrale nel suo keynote del CES 2022, programmato nel pomeriggio di oggi, martedì 4 gennaio 2022.

La notizia di per sé non è eclatante, soprattutto considerato che i processori erano già stati mostrati da Lisa Su, ma conferma il nome delle APU Ryzen 6000, stabilendo che quest'anno AMD non effettuerà "salti" da un numero all'altro per la nomenclatura dei propri dispositivi, come invece ha fatto negli scorsi anni.

L'annuncio conferma anche una serie di feature delle APU Ryzen 6000, come l'inclusione di una scheda grafica con architettura RDNA2 nel chipset di AMD. L'informazione risulta particolarmente interessante perché l'architettura RDNA2 è la stessa presente anche su Playstation 5, Xbox Series X e sulle GPU Radeon di serie 6000.

Inoltre, stando a quanto riporta Digital Trends, AMD avrebbe confermato che i chip Ryzen 6000 useranno delle memorie DDR5: si tratta di un significativo passo avanti rispetto al passato, poiché con le nuove APU AMD dovrebbe verificarsi finalmente il passaggio dalle memorie DDR4 alle DDR5, dopo che Intel ha integrato il supporto alle RAM DDR5 sulle CPU Intel Alder Lake, messe sul mercato a novembre 2021.

Infine, il comunicato di AMD conferma che le APU avranno un "Audio processing basato sull'I.A. e le feature per processori Microsoft Pluton". Queste specifiche sono state al centro dei rumor degli ultimi mesi, ma ora sono state ufficialmente confermate dalla stessa AMD, che dovrebbe spiegarle nel dettaglio nel corso del proprio keynote del CES 2022.