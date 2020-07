L'aquila arpia: terrificante predatore o inquietante costume di Halloween?

Qualche tempo fa, le immagini della maestosa aquila arpia hanno sconvolto le persone su Internet: molti si sono chiesti se fosse un animale , un fotomontaggio, un costume di Halloween o proveniente da un set cinematografico. La buona notizia è che la natura è in grado di sorprenderci ancora e di dare vita a un animale maestoso e un po’ inquietante.

Originario delle foreste amazzoniche, il suo habitat si estende dal Messico meridionale fino al Argentina nord-orientale. La femmina di questa specie è probabilmente il rapace più grande del mondo, potrebbe condividere il primato con l’aquila di Steller e l’aquila delle Filippine, ed è in grado di superare i 10 kg per un metro di lunghezza e due di apertura alare. I maschi soffrono di dimorfismo sessuale e sono molto più piccoli e difficilmente superano i 3kg.

Il loro territorio di caccia è gigantesco, può superare i 10.000 acri, a causa delle grandi dimensioni delle loro prede, la specie infatti si nutre di bradipi, scimmie e serpenti. Sono in grado di trasportare animali pesanti, anche 3 o 4 volte il loro peso corporeo, prendendole dai rami della foresta e portandoli fino alla loro tana.

Le aquile arpie hanno un solo compagno durante tutta la vita e si riproducono, dando vita ad un solo cucciolo, ogni tre anni. Il piccolo impiega circa 6 mesi per imparare a volare ma viene nutrito per altri 6-10 mesi da parte dei genitori. Il loro nido viene costruito sugli alberi più alti e imponenti delle foreste pluviali.

“La maggior parte delle aquile vive in ambienti aperti come la savana, i deserti, gli oceani o i laghi,” spiega il Dr. David Anderson, direttore del The Peregrine Fund per la protezione dei rapaci. “Le aquile arpie hanno ali piccole e una lunga coda, rendendo il loro volo particolarmente agile all’interno delle foreste e in grado di sorprendere le prede. Non solo possono volare attraverso le piccole aperture tra gli alberi ma sono potenti abbastanza da strappare i mammiferi arborei dai loro rami.”

Anche se può sembrare straordinario essere il più grande predatore delle foreste pluviali e dominare la catena alimentare, questo è anche la causa del suo declino e ormai è descritto come animale minacciato. Vivono in nelle foreste tropicali a bassa altitudine (sotto i 275 metri) e sono tra le più colpite dal disboscamento, il report decennale non lascia dubbi sulla salute di questi ambienti. Oltretutto, sempre più persone stanno invadendo il loro habitat per fotografarle e spesso le uccidono per la paura, anche se le aquile arpie non attaccano gli umani e non ci vedono come una minaccia. Questo triste fraintendimento causa un grave perdita: questi uccelli si riproducono per la prima volta a circa 6 anni e danno vita a un cucciolo ogni 3 anni. La morte di un solo esemplare è devastante.

Le aquile arpie non sono una specie che è in grado di affrontare i rapidi cambiamenti che stanno distruggendo il loro habitat; speriamo che la diffusione di notizie e di articoli aiuti, anche poco, a sensibilizzare l'opinione pubblica e a tutelare questi meravigliosi animali.