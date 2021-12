Aquila estremamente rara osservata a 8.000 chilometri da casa, ma c'è una brutta notizia

Le aquile di mare Steller (Haliaeetus pelagicus) sono tra le aquile più grandi del nostro pianeta, con un peso tra cinque e nove chilogrammi e un'apertura alare che arriva fino a 2,5 metri. Sono abbastanza facili da identificare con il loro becco arancione brillante e le caratteristiche ali dai bordi bianchi.

Questa creatura è stata avvistata recentemente in Nord America ma sono originarie della penisola di Kamchatka nell'estremo oriente della Russia e sono state avvistate anche in Giappone, Cina e Corea. La creatura di cui vi parliamo oggi è stata avvistata in Canada. "È il più lontano possibile dalle tue origini", ha dichiarato Andrew Farnsworth, ricercatore senior presso il Cornell Lab of Ornithology. "È sbalorditivo".

"Un sogno assoluto essere all'improvviso in questo parco casuale nel sud del Massachusetts guardando una creatura russa così selvaggia e rara", scrive entusiasta Nick Lund, uno dei protagonisti della scoperta, sul suo blog The Birdist. Lund ha individuato l'aquila di Steller accanto alle aquile calve locali, che in confronto sembrano piuttosto piccole. Non è la prima volta che succede qualcosa del genere, come questo tricheco che si è ritrovato a 4.600 km da casa.

Per quale motivo questo pennuto si trovava a più di 8.000 chilometri da casa? I motivi sono tanti, a volte è colpa di fattori ambientali come il cambiamento climatico o la perdita dell'habitat, mentre altre volte, nonostante gli uccelli abbiano un sesto senso infallibile, potrebbe essere colpa di "errori dei sistemi interni".

Il destino di questa creatura non è sicuramente roseo: "potrebbe essere condannato a vagare perennemente alla ricerca di un membro della sua stessa specie, rimanendo in aree adatte forse per mesi, ma la voglia di vagare per trovare un compagno potrebbe spingerlo a continuare a muoversi", ha dichiarato infine Alex Lees, biologo della Manchester Metropolitan University nel Regno Unito.

"È ancora possibile che questo individuo possa ritrovare la strada di casa, ma più a lungo rimane, meno è probabile che ciò accada".