Grazie all'AR è possibile chiacchierare con Babbo Natale: ecco Ask Santa Anything

Niantic ha annunciato l’esperienza in realtà aumentata “Ask Santa Anything”, che permette di chiacchierare con Babbo Natale direttamente dal browser del proprio telefono.

Creata grazie alla tecnologia WebAR di Niantic 8th Wall ed il Character Engine di Inworld AI, con Ask Santa Anything è possibile suonare il campanello di Babbo Natale ed assistere al suo arrivo nei propri dintorni, grazie alla realtà aumentata. A questo punto basterà dire o digitare una domanda e grazie all’IA Babbo Natale darà ad ognuno una risposta ipersonalizzata.

Il funzionamento è molto semplice:

Basta collegarsi a www.asksanta.app nel browser web dello smartphone.

nel browser web dello smartphone. Uscire e puntare il telefono verso il cielo

Suonando il campanello di Babbo Natale lui raggiungerà l’utente, trasformando l'ambiente circostante in un paese delle meraviglie invernale.

Iniziate così una conversazione con Babbo Natale! Pronunciando o digitando una domanda verrà data a Babbo Natale la possibilità di rispondere. Ad esempio, si può chiedere a Babbo Natale: "Come fai a visitare così tante case in una sola notte? Cosa fai durante le vacanze? Se dovessi scegliere un passo di danza preferito, quale sarebbe?".

Gli sviluppatori evidenziano che Babbo Natale utilizzerà l’IA per generare risposte personalizzate in tempo reale, ed ASK Santa Anything è alimentato dalla tecnologia WebAR di Niantic 8th Wall e dal Character Engine di Inworld AI. La disponibilità sarà garantita nei browser degli smartphone fino al 5 Gennaio 2024.