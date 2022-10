Arabia Esaudita inizia costruzione della città futuristica, ma ci sono molti lati oscuri

L'Arabia Esaudita ha intenzione di costruire una sorta di città futuristica in mezzo al deserto lungo una linea retta di 160 chilometri. Il paese ha già iniziato la realizzazione di questo progetto dal costo di 500 miliardi di dollari, come testimoniano dei recenti filmati dei droni che mostrano gli scavi.

Il filmato del drone condiviso da Dezeen (che potrete vedere qui sopra) mostra un cantiere edile davvero gigantesco, con dozzine di escavatori che scavano delle trincee enormi. Tuttavia, mentre l'idea è davvero futuristica e innovativa, i retroscena diffusi recentemente distruggono l'alone "utopico" che c'era dietro e mostrano la vera faccia distopica della realtà.

Secondo quanto riportato dall'ONG per i diritti umani Alqst all'inizio di questo mese, infatti, i membri della tribù Huwaitat che vivono in questa zona e che si sono rifiutati di lasciare le loro case per far posto allo sviluppo, sarebbero stati condannati a morte dallo stato. In base a quanto afferma il rapporto, il governo saudita all'inizio di ottobre ha confermato l'esecuzione per tre membri presso il tribunale nazionale per il terrorismo.

Una chiara violazione dei diritti umani, che mostra il lato oscuro di un paese che agli occhi del mondo vuole apparire il centro dell'innovazione. Ci sono alcuni dubbi anche da un punto di vista concettuale: la costruzione di NEOM (questo il nome ufficiale) è estremamente strana dal punto di vista logistico, poiché la città sarà più alta dell'Empire State Building, ovvero 500 metri, ma avrà una larghezza inferiore a 200 metri.